Vertrauen in unabhängige Justiz Österreichs hoch

In Österreich arbeite die Justiz relativ effizient, teilte die EU-Kommission mit. Bei der Verfahrensdauer in erstinstanzlichen Zivil-, Handels- und sonstigen Verfahren ist Österreich unter den fünf schnellsten Ländern der EU – obwohl die zweitmeisten Fälle gemessen an der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner anfallen. Vergleichsweise länger brauchen die Verwaltungsgerichte, auch Strafverfahren sind hier ausgenommen.