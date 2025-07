Hitzewellen lähmen die Wirtschaft wie Streiks

Hitzetote in Spanien und Italien

In der norditalienischen Provinz Vicenza erlitten zwei Arbeiter einen Kollaps, während sie in einer Grube arbeiteten. Einer von ihnen musste wiederbelebt werden. In Barcelona kam eine 51-jährige Mitarbeiterin der Straßenreinigung ums Leben, die während ihrer Schicht am Samstag bei großer Hitze über Unwohlsein geklagt, die Arbeit aber nicht abgebrochen hatte.