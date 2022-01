Freche Gauner plünderten drei Kleintransporter aus

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von 5. Jänner bis 8. Jänner 2022 in drei Kleintransporter im Bezirk Grieskirchen ein. Die Täter stahlen das darin befindliche Werkzeug, nämlich mehrere Bohrmaschinen, Schlagschrauber, Staubsauger, Tischkreissägen etc. Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro.