„Peter Sax“ sorgt für Stimmung in Abu Dhabi

Für Motorsportbegeisterte hatte 2021 zum Ausklang einen Thriller parat: das Grand-Prix-Finale in Abu Dhabi. Es war an Spannung kaum zu überbieten. Mittendrin in dem Spektakel war auch der Hollabrunner Peter Sax, der als Künstler und Markenbotschafter von Palma Beach Mallorca im Bonito Pop-up-Club auftrat.