Impfpflicht für Über-50-Jährige trat in Kraft

Über tausend Personen beteiligten sich an einem Demonstrantenzug, der in Trient durch die Straßen im Stadtzentrum zog. Die Demonstranten skandierten Slogans und schwenkten Plakate gegen die „Gesundheitsdiktatur“. In Turin kam es zu einer Ansammlung von Demonstranten, die einen Protestzug starten wollten. Dieser wurde allerdings von der Polizei gestoppt. Angeführt wurde der Protest vom Universitätsprofessor Ugo Mattei. Einige Hundert Demonstranten versammelten sich auch in Mailand.