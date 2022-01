Snowboardcross: Jakob Dusek verlängert Podestserie

Durch die Ränge vier, eins und zwei nach fünf Saison-Weltcups gehört Dusek für die Olympischen Winterspiele in rund vier Wochen in Peking zu den Medaillenanwärtern. Am Sonntag freute sich der 25-Jährige über „richtig cooles Racing“ und eine gelungene Aufholjagd im Halbfinale. „Dass ich den zehnten Stockerlplatz in Folge für unser Team herausgefahren bin, zeigt, wie stark unsere Truppe ist.“