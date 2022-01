Lisa Hirner Dritte in Val di Fiemme

Der Frauen-Weltcup in der Nordischen Kombination bleibt auch im neuen Jahr fest in der Hand der Norwegerin Gyda Westvold Hansen. Die 19-jährige Weltmeisterin feierte am Samstag in Val di Fiemme im sechsten Saisonbewerb den ebensovielten Sieg. Die Steirerin Lisa Hirner platzierte sich zum zweiten Mal auf dem dritten Rang, sie behielt im Massenstartbewerb im abschließenden Springen ihre Position und lag nur 1,1 Punkte hinter der zweitplatzierten Japanerin Anju Nakamura.