Manuel Feller: Überrascht und total „blau“

Der Startschuss zum ersten davon fällt gleich am Sonntag um 10.30 Uhr in Adelboden. Die Zuschauertribüne wird wieder so gefüllt sein wie am Samstag. „Jetzt haben wir über ein Jahr eigentlich nicht mehr so eine Stimmung gehabt“, sagte Feller. „Natürlich sind es schwierige Zeiten. Aber ich konzentriere mich auf das, was ich vom Start bis zur Ziellinie zu tun habe und gebe Vollgas. Alles andere entscheiden andere Leute. Wenn mich im Ziel natürlich so eine Kulisse empfängt, nehme ich das dankend an.“