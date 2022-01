Ab 10.30 Uhr LIVE: RTL-Klassiker in Adelboden

Der Tiroler, der vor einem Jahr schon damit geliebäugelt hatte, den Riesentorlauf ganz bleiben zu lassen, ist in diesem Winter der konstanteste ÖSV-Vertreter in dem oft als Kerndisziplin titulierten Bewerb. In Val d‘Isere und Alta Badia stand Feller zweimal nacheinander als Dritter auf dem Stockerl. Ein Podestplatz war zum Saisonauftakt in Sölden auch schon Roland Leitinger geglückt, der sogar Zweiter war. Nur einmal bei vier Rennen, beim zweiten Rennen in Alta Badia, schaffte es kein Österreicher in die Top drei. Feller war als Fünfter erneut ÖSV-Bester.