Tirana: Zentrale der Oppositionspartei gestürmt

EU-Kommission ruft alle Seiten zur Ruhe auf

Die Delegation der EU-Kommission in Tirana verurteilte die Gewalt am PD-Hauptquartier und rief alle Beteiligten zur Ruhe auf. Gerade in seinem Streben nach einer EU-Mitgliedschaft brauche Albanien friedliche Protestkundgebungen sowie eine solide Opposition, die die Reformen unterstütze, hieß es in einer Stellungnahme der EU-Botschaft bei Facebook. Grund für den Ausschluss Berishas war übrigens, dass die USA im Mai 2021 gegen den früheren Parteichef und früheren Regierungschef wegen Korruptionsvorwürfe eine Einreisesperre verhängt hatten.