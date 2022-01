In „Mausefalle“ getappt: Duo in Klamm gefangen

Die „Mausefalle“ schnappte wieder zu: Vom Tiefschnee angelockt, steckten am Donnerstagnachmittag zwei Snowboarder in der Horbergklamm in Schwendau im Tiroler Zillertal fest. Die beiden Wintersportler hatten beabsichtigt, im freien Gelände im frischen Pulver ins Tal zu fahren, mussten dann aber von der Bergrettung zurück nach oben gezogen werden.