Familienvater bei Skiunfall schwer verletzt

Familie leistete Erste Hilfe

Die Angehörigen des Verletzten leisteten sofort Erste Hilfe. Die Mutter des Buben sprach noch über den Vorfall mit der Familie, entfernte sich dann aber mit ihrem Kind von der Örtlichkeit, ohne die Personalien auszutauschen. Mehrere Skifahrer bemerkten den Unfall, fuhren rasch ab und verständigten an der Talstation die Pistenrettung. Diese holten den Mann mittels Ski-Doo und transportierten ihn ins Tal, wo er dem Roten Kreuz übergeben wurde, die ihn in das Krankenhaus einlieferten. Er dürfte schwer an Schulter und Oberschenkel verletzt sein.