Mit Hendl und Ei zum Profi in der Landwirtschaft

Früh übt sich! An der Genossenschaftsform gibt es zumindest in der Landwirtschaft kaum ein Vorbeikommen. In der HLBLA St. Florian wird die Rechtsform für Vermarktung neuerdings wie in einer Übungsfirma geprobt, mit echtem Geld und realer Buchhaltung. Das erste Produkt ist ein Ei; man hat schon nächste Ideen.