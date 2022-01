Ein Verein, der verzaubert

Zumindest einmal im Monat treffen sich die Mitglieder zum Klubabend im Vereinslokal in Feldkirch-Tosters. Dazu kommen noch diverse Seminare und Veranstaltungen. Über die Jahre hat sich der MKV in der illustren Szene einen glänzenden Ruf erarbeitet. Dieser hallt weit über die Landesgrenzen hinaus: So wurde der Klub bereits dreimal mit der Durchführung des Österreichisches Magierkongresses betraut (zuletzt 2014), zudem haben MKV-Mitglieder bei Wettbewerben etliche Preise eingeheimst.