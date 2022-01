Das Testchaos hat in Kärnten bald ein Ende

Nächste Woche soll das neue Labor, das sich derzeit im Gebäude eines ehemaligen Fitnesscenters und Videoverleihs in der Rosentaler Straße in Klagenfurt ansiedelt, eröffnet werden. Unter der Leitung von Franz Öller investiert die Tauernklinik – die auch ein Labor in Graz betreibt – mit mehreren Partnern rund eine Million Euro in deren neuen Standort in Klagenfurt. „Durch das neue Großlabor werden die Wege von der Abnahme der Proben bis zu deren Auswertung deutlich verkürzt und beschleunigt“, erklärt Landespressesprecher Gerd Kurath.