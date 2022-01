Nächstes „Horizon“-Game kommt für PlayStation VR 2

Sony hat neue Details zur nächsten Generation seiner Virtual-Reality-Brille für PlayStation-Konsolen verraten - und auch gleich ein spannendes Spiel dafür angekündigt. Mit „Horizon Call of the Mountain“ spannt man einen zugkräftigen Namen vor die kommende PlayStation-5-VR-Brille PSVR 2, in dem der Spieler eine Welt voll gigantischer Robo-Dinos erkundet.