Trainingsstart bei Salzburg ohne Camara & Onguene!

Salzburg-Coach Matthias Jaissle ist bereits voller Tatendrang: „Es hat allen gutgetan, mal ein wenig durchzuatmen und die Akkus wieder aufzuladen. Jetzt freuen wir uns aber auch, wieder loslegen zu können“, so Jaissle, dessen Mannschaft noch in allen drei Bewerben vertreten ist. Los geht es am Donnerstag mit einer Corona-Testung, die Grundvoraussetzung für den Trainingsauftakt ist. Am Samstag beginnt das Teamtraining.