Tanner gibt Öko-Befehl an Österreichs Heer aus

Mit der Umsetzung ist bereits begonnen worden. Paradebeispiel sind die Maria-Theresien-Kaserne in Wien oder der Flugfeldstützpunkt in Wr. Neustadt. Noch heuer werden auch der Garnisonsstützpunkt in St. Michael (Obersteiermark) und die Standschützen-Kaserne in Innsbruck in Angriff genommen. Weiters im Visier - auch die Dabsch-Kaserne in Korneuburg (NÖ).