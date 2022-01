OÖ-Filmemacherin stellt sich ihrem Schicksal

Noah ist heute fünf Jahre alt und ist gesund, obwohl er viel zu früh geboren wurde - sein Leben stand auf dem Spiel. Nach bangen Wochen durfte er nach Hause - und seine Mutter Pia Raunjak begann, abends seine Geschichte aufzuschreiben. Daraus wurde bald die Idee für einen Film, denn die in Scharten aufgewachsene Raunjak, die mittlerweile in der Steiermark lebt, ist seit vielen Jahren in der Branche tätig.