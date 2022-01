Donald Trump Jr. hat sich klammheimlich verlobt

„Sie haben es ein Jahr lang geheim gehalten“

„Sie haben es ein Jahr lang geheim gehalten und sich letztes Jahr nur auf ihren Umzug aus New York nach Florida konzentriert“, berichtet ein Freund des Paares gegenüber „Daily Mail“ über die Heimlichtuerei des Paares. Nachdem Guilfoyle ihr Apartment in New York und ihr luxuriöses Sommerhaus in den Hamptons verkauft hatte, richtete sich das Paar im letzten Jahr ein neues Zuhause in Jupiter im US-Staat Florida ein.