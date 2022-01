11,5 Tonnen an Silverster-Müll nur in Salzburg

Trotz Böllerverbot und vorgezogener Sperrstunde ließen viele Menschen zum Jahreswechsel die Korken knallen. Allein in der Stadt Salzburg fielen zu Silvester 11,5 Tonnen Müll an. Das Altstadt-Feuerwerk war kaum zu Ende, da rollte bereits die „Putzkolonne“ des städtischen Bauhofs an.