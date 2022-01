Nach langem Leiden: Hayböck-Comeback am Bergisel!

Eine Übungssession auf einem Bakken von knapp einer Stunde sei eben doch etwas anderes als ein Wettkampf von in Summe viereinhalb Stunden. Nichtsdestotrotz habe er da viel dazugelernt. Denn seine persönliche Strategie müsse er nun im Vergleich zu früher ändern, betonte Hayböck. „So tun wie immer, als wäre nichts gewesen, das spielt es nicht. Es ist die große Challenge, dass ich körperlich gut durchkomme. Jetzt habe ich einmal vier Tage hintereinander fix eingeplant.“ Nach dem Auftritt am Mittwoch und Donnerstag in Bischofshofen werde nach einem Gespräch mit den Trainern neu entschieden. „Ich werde sicher nichts überstürzen oder erzwingen“, erklärte der 30-Jährige.