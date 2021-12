Legendärer 6-fach-Sieger der Rallye-Dakar ist tot!

Was darauf folgte, ließ den Tschechen allerdings in den kommenden Jahrzehnten zu einer der größten Legenden der Dakar werden: Bereits 1987, ein Jahr nach dem Debüt, klassierte er sich auf Platz 2 - und 1988 fuhr er dann sogar den Sieg ein. In den Jahren 1994, 1995, 1998, 1999 und 2001 raste er stets auf Tatra zu weiteren Triumphen.