Musical-Welthit und Kult-Rocker

Wer es etwas rockiger mag, darf sich am 13. Juli auf die US-Kultband Guns N‘ Roses im Ernst-Happel-Stadion freuen, die ihr im Vorjahr 2020 verschobenes Konzert nachholt. Auch Weltstar Ed Sheeran wird am 1. und 2. September im Prater-Oval groß aufspielen. Schlagerstar Andrea Berg feiert 30-jähriges Bühnenjubiläum am 27. August in der Krieau.