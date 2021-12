Was Eisenstadt im schwierigen 2021 bewegt hat

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und klimaneutrale Mobilität

Für einen Stadtentwicklungsplan wurde evaluiert, was die Eisenstädter denn gerne in Zukunft in ihrer Heimatstadt hätten, außerdem wird ein Stadtteilpark errichtet. Es gab eine Radwegeoffensive, man feierte das Jubiläum des Stadtbusses und bei einer „Zu-Fuß-Geh-Kampagne“ waren auch die Politiker per Pedes unterwegs.