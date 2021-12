Coronzahlen steigt wieder an, auch in Spitälern

Insgesamt hat sich der Zahl der Neuinfektionen auf 84 erhöht, fast doppelt soviel wie am Tag zuvor. In den Spitälern werden derzeit 49 COVID-Fälle behandelt, 12 davon - einer mehr als gestern - auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne sind nur noch 982, also 21 weniger als gestern. Neue Todesfälle gab es keine.