Manager wollte Wettbüro vor Überfall schließen

Der Überfall auf das Götzner Wettbüro in Vorarlberg am Dienstagabend war kein Einzelfall. Bereits zweimal zuvor hatte - wohl derselbe Täter - die Filiale heimgesucht. Um seine MitarbeiterInnen bis zur Klärung der Überfallserie besser zu schützen, wollte der Geschäftsführer seinen Laden zwischenzeitlich früher schließen. Ein Ansinnen, das allerdings gar nicht so leicht ist.