„Mamma Mia“ - Kultband feiert poppige Renaissance

Weltweiter Erfolg

Seit der Gründung 1999 zieht ABBAMania das Publikum von Südamerika bis Russland in den Bann, sorgt für ausverkaufte Theater. 2002 spiegelte die Show 18 Wochen lang im Strand Theatre London das ABBA-Phänomen wider. Am 20. August 2022 darf in Wiesen gejubelt werden (Karten in allen oeticket-Geschäftsstellen).