„Linz muss nun den Bewegungsturbo zünden!“

Bewegung und Sport als fixer Bestandteil im Alltag der Kinder

Um die negativen Langzeitfolgen von Übergewicht für die Gesundheit zu reduzieren, braucht es laut VP-Klubobfrau Elisabeth Manhal verstärkt Angebote der Stadt Linz zur gemeinsamen sportlichen Betätigung. Ziel müsste sein, Bewegung und Sport als fixen Bestandteil in den Alltag der Linzer Kinder zu implementieren. Einen wichtigen Beitrag dazu könnte etwa ein Bewegungsprogramm in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen in Kooperation mit Sportvereinen leisten. „In den Linzer Sportvereinen gibt es zahlreiche engagierte Menschen mit dem nötigen Wissen, um junge Menschen für Sport zu begeistern. Dieses Potenzial soll die Stadt nun nutzen und gemeinsam mit den Sportvereinen ein neues, zusätzliches Angebot schaffen“, ist Manhal überzeugt von der Sinnhaftigkeit und bringt im Jänner-Gemeinderat auch einen entsprechenden Antrag ein.