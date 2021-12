Kaderloser Routinier kann Ticket-Abo verlängern

Anschreiben konnte Johannes Strolz in dieser Weltcupsaison bislang noch nicht. Nach seinem Ausfall im ersten Slalom-Durchgang von Val d’Isere (Fra), zeigte er aber in Madonna (It) mit Zwischenrang elf - als bester Österreicher - groß auf. Ein Einfädler brachte den Warther dann allerdings im Finale um die Früchte seiner guten Arbeit.