Gratis-Skitage für Kärntner Familien

Am Katschberg geht‘s los

Los geht es am 16. Jänner im Skigebiet Katschberg. Am 23. Jänner wird in das Familienskigebiet Hochrindl geladen und zum Finale (30. Jänner) geht es auf den Sportberg Goldeck. In allen Skigebieten organisiert Gigasport während der Familienskitage außerdem einen Elan-Skitest, und die Naturfreunde laden zu geführten Schneeschuh-Wanderungen, für die sogar die Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird.