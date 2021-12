Ländle-Bürgermeister jetzt auf Kuscheltier-Kurs

Er will sich in den kommenden Tagen mit dem Kinderarzt zu einem persönlichen Gespräch treffen. Dabei sollen die Wogen geglättet werden. „Dr. Winder genießt einen guten Ruf, steht auch an Wochenenden und in der Nacht für die kleinen Patienten zur Verfügung“, weiß Natter. Das soll auch in Zukunft so bleiben. „Niemand will, dass der Arzt nicht mehr in Wolfurt praktiziert“, betont Natter. Das hätten auch die vielen Solidaritätsbekundungen in Form von Briefen und Stofftieren vor dem Gemeindeamt gezeigt.