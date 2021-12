Kuscheltierflut aus Solidarität mit Kinderarzt

Vor dem Wolfurter Gemeindeamt in Vorarlberg stapeln sich Kuscheltiere, Motivationsschreiben an den beliebten Kinderarzt der Ortschaft, Dr. Armin Winder - und auch weniger nette Mitteilungen, adressiert an Bürgermeister Christian Natter. Vor Weihnachten hatte er den Mediziner wegen dessen angeblich impfkritischer Haltung bei der Ärztekammer gemeldet.