Taschendieb vergaß Handy am Tatort: 20 Monate Haft

Denn in Wien, so Herr Rat, hatte er definitiv etwas vor, was mit Zufall wenig zu tun hat: „Just am einzigen Abend just ins Nobellokal beim Ring zu gehen, wo just ein Juwelenhändler speist, dessen Nobel-Aktentasche voll mit Geld, Gold und Nobeluhren ist, die Sie just und spontan an sich nehmen? Wer glaubt Ihnen so was?“ Bei elf einschlägigen Vorstrafen in Deutschland, wo der gebürtige Algerier verheiratet ist und auch lebt?