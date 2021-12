Deutsche „Böller-Pendler“ decken sich bei uns ein

Deutsche „Böller-Pendler“ horten Feuerwerkskörper

Hinzu kommt die Situation heuer in Deutschland, wo Feuerwerkshändler auf einem wahren Pulverfass sitzen. Denn weil dort Verkaufsverbot in der Pandemie herrscht, decken sich „Böller-Pendler“ in Österreich mit Raketen ein. Ganz legal! Denn in Teilen unseres Nachbarlandes, etwa im eigenen Garten und auch in manchen öffentlichen Bereichen, dürfen Feuerwerke abgebrannt werden.