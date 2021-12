Silvester-Feuerwerk in Salzburg findet doch statt

Raketen gegen die Corona-Tristesse! Anders als im vergangenen Jahr gibt es in der Salzburger Altstadt zum Jahreswechsel heuer ein großes Feuerwerk. Die Behörden gaben nach langem Hin und Her doch grünes Licht. Das Silvesterfest am Kapitelplatz gibt es hingegen nicht – private Böllerei ist auch heuer streng verboten.