Statt Feuerwerk Lichtshows in den großen Städten

Innsbruck, ein „leuchtendes Gesamtkunstwerk“

So wird es in der Landeshauptstadt Innsbruck, wie schon in den letzten Jahren, innerstädtisch kein Feuerwerk geben. Dafür wird ab dem 29. Dezember das Stadtzentrum zum „leuchtenden Gesamtkunstwerk“. Für insgesamt drei Tage dienen ab Einbruch der Dunkelheit Gebäude wie die Hofburg, das Tiroler Landestheater, das Goldene Dachl, der Dom zu St. Jakob und die Häuserfassaden von Mariahilf als riesige Projektionsflächen für abwechslungsreiche, imponierende Lichtkreationen, um die Stadt und die besondere Zeit rund um den Jahreswechsel zu erhellen. Am Vor-Silvestertag sorgen Musik- und Künstlergruppen im Freien für Stimmung zum Aufbruch ins neue Jahr und am Abend des 31. Dezembers gibt es hoch über Innsbruck auf der Nordkette ein Feuerwerk, das von schon von Weitem sichtbar ist.