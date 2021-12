Das kasachische Dilemma

Offenbar hat man in Kasachstan den dummen Fehler gemacht, in der von der NGO „Reporters sans frontières“ (RSF) erstellten Rangliste der Pressefreiheit ein besonders gutes Bild abgeben zu wollen, ist tatsächlich um einen ganzen Platz vorgerückt (extremer Kuschelkurs gegen kritische Medien vermutlich) und liegt nun, eingequetscht zwischen Usbekistan und Singapur, auf dem 157. Platz, während die Volksrepublik China, im festen Vertrauen darauf, dass dem IOC so ziemlich alles wichtiger ist als Pressefreiheit und Menschenrechte, den eindrucksvollen 177. Rang belegt. Lediglich Eritrea, Turkmenistan und Nordkorea rangieren noch dahinter, da dürften sich also bereits erste Favoriten für die Vergabe kommender Festivals für die Jugend der Welt herauskristallisieren.