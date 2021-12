Temperatur in Kanada wieder unter minus 51 Grad!

Die bisherige Rekordmarke sei im Februar 2013 mit minus 51,0 Grad Celsius in Eureka im nordkanadischen Territorium Nunavut gemessen worden, heißt es. In mehreren Landesteilen haben die Behörden vor extremer Kälte gewarnt. Vor allem in den Provinzen Saskatchewan und Alberta und in weiten Teilen der Nordwest-Territorien sackte die Quecksilbersäule auf Werte unter minus 40 Grad.