James-Webb-Teleskop im All von Rakete abgekoppelt

Nach dem erfolgreichen Start am Christtag an Bord einer Ariadne-5-Trägerrakete ist dem James-Webb-Teleskop die nächste Etappe geglückt: Es löste sich im All von seiner Rakete, im Kontrollzentrum auf der Erde brach daraufhin Jubel aus (siehe Video oben). Allein macht sich das Teleskop nun auf zu seinem etwa 1,5 Millionen Kilometer entfernten Zielorbit. Die Reise dorthin dauert etwa vier Wochen.