Teleskop mit Technik aus Wien fliegt ins All

„Wir werden noch tiefer und noch weiter als jemals zuvor in die Ursprünge des Universums vordringen“, lässt der für den Start verantwortliche Techniker Jean-Luc Voyer wissen. Den Countdown für den „Launch“ am 24. Dezember hat er bereits eingeleitet. Er wird um 11.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom Guiana Space Centre in Südamerika erfolgen. Und das bedeutet auch für den Leiter des Instituts für Astrotechnik Manuel Güdel einen Höhepunkt wie vielleicht keinen zweiten in seinem Forscherleben.