James-Webb-Teleskop: Start zu Weihnachten geplant

Mit einem Spiegeldurchmesser von 6,5 Metern wird das „James Webb Space Telescope“ (Webb) das mit Abstand größte Spiegelteleskop im All sein. „Webb“ ist der Nachfolger des bekannten „Hubble“-Teleskops. Mit ihm will man mehr über das frühe Universum lernen. Die Wissenschaft hofft auf einen Blick zurück in das Weltall kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren.