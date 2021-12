Reise zum Urknall: „James Webb“-Teleskop startet

Nach jahrzehntelanger Planung, Kostenexplosionen und mehreren Startverschiebungen soll das bislang größte und leistungsfähigste Teleskop der Raumfahrtgeschichte am Samstag ins Weltall aufbrechen. Das „James Webb Space Telescope“ (JWST) - eine rund zehn Milliarden Dollar teure Kooperation der Weltraumagenturen der USA, Kanadas und Europas - soll um 13.20 Uhr an Bord einer „Ariane“-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten.