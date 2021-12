Umstrittener Investor lässt Schlecker auferstehen

Tiroler Investor plant „Marktangriff“

Nun will der umstrittene Tiroler Investor Landrock die Marke Schlecker wiederauferstehen lassen. Laut eigenen Angaben besitzt er auch bereits die Rechte an der Marke und „bereitet seit Jahren den Marktangriff vor“, wie Landrocks Investmentgruppe kitzVenture per Aussendung mitteilte. „Schlecker wird in Zukunft kein reiner Drogeriemarkt mehr werden, sondern auch stark mit Produkten des täglichen Bedarfs wie z.B. Lebensmittel, Büro- und Geschäftsbedarfsprodukte sowie Baumarktartikel auftreten“, so Landrock: „Unsere innovative Technologie-Plattform wird uns sowohl online als auch im Filial- und Liefernetz einen Vorsprung ermöglichen, den der Wettbewerb nur schwer wieder aufholen wird.“