Mittlerweile 77 Omikron-Fälle in Tirol bestätigt

244 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die aktuelle Corona-Lage am Christtag: In Tirol sind seit Freitagfrüh 244 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gleichzeitig galten 300 Personen wieder als genesen. Somit waren mit Stand Samstagvormittag in Tirol insgesamt 3746 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 131 Covid-Kranke mussten im Krankenhaus behandelt werden, einer weniger als am Tag zuvor. 48 Personen befanden sich auf der Intensivstation (plus 1).