Bereits 31 Omikron-Fälle in Tirol nachgewiesen

Fünf weitere Todesfälle

In Tirol sind von Montag auf Dienstag 332 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gleichzeitig galten 565 Personen wieder als genesen. Somit waren mit Stand Dienstagvormittag in Tirol insgesamt 4269 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das Land meldete auf seinem Dashboard fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona, die in den vergangenen 24 Stunden bekanntgeworden sind. Die Zahl der Todesfälle liegt damit nun bei 794.