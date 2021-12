Über 13,5 Millionen Euro für „Licht ins Dunkel“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte als Schirmherr der Aktion am Freitag an die Menschen in Österreich, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen: „Das vergangene Jahr war aufgrund der Pandemie schwierig und herausfordernd. Risse in unserer Gemeinschaft tun sich auf. Achten wir darauf, dass wir uns auch nach dieser Krise noch in die Augen schauen können.“ Er bitte, dass alle mithelfen, „dass wir die Gräben, die die Pandemie verursacht haben mag, im kommenden Jahr gemeinsam überwinden“.