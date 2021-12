Christtag bringt Schneeflocken bis nach Wien

Es wird wieder frostig

Denn im Norden und Nordosten Österreichs kühlt es am Christtag im Laufe des Tages mehr und mehr ab. In Nieder- und Oberösterreich sowie im Nordburgenland und in Wien bleibt es kühler als noch am Heiligen Abend, maximal sechs Grad werden erreicht. Nach und nach kühlt es zum Abend hin ab und man muss sich auf Frost einstellen. Und mit der Kälte steigt die Chance auf gefrorenes Wasser von oben.