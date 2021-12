Föhn nach Blitzeis: Heiliger Abend warm statt weiß

Föhn treibt Temperaturen in die Höhe

Bis zum Morgen war es damit dann nahezu überall vorbei. Denn pünktlich am Heiligen Abend kletterten leider auch wieder die Temperaturen wegen des Föhns in die Höhe - vorbei die Zeit der eisig kalten Tage. „Gefühlt hat es draußen fast 15 Grad“, stöhnte ein weiterer Leser. Weihnachtsstimmung komme so recht schwer auf, klagte er. Vielerorts werden am Heiligen Abend bis zu zehn Grad und mehr erwartet. Kalt - und damit noch am ehesten weiß - bleibt es lediglich im Süden.