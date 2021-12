56-Jähriger traf Lebensretter in Uniform wieder

Am Christtag vor einem Jahr hatten sich die dramatischen Szenen in einer Wohnung in der Josefstädter Straße abgespielt. Gerd F. war plötzlich kollabiert und zusammengebrochen. Nach dem Notruf trafen zuerst die beiden Polizisten Harald G. und Sascha W. in der Wohnung ein und begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.